Rafael Feijão projetou expansão do LFA na América do Sul - (Foto: Divulgação)

Rafael Feijão projetou expansão do LFA na América do Sul (Foto: Divulgação)

Publicado 24/11/2026 09:00

Após uma temporada de seis eventos pelo Brasil, o Legacy Fighting Alliance (LFA) já definiu a data de sua primeira edição no país em 2027. A organização norte-americana de MMA voltará a realizar uma competição no dia 29 de janeiro, em local ainda a ser anunciado. A confirmação ocorre após um ano em que o LFA ampliou sua presença no território nacional, com eventos em Brasília, a estreia em Belo Horizonte e edições em São Paulo e Cajamar (SP), além de alcançar a marca de 40 atletas contratados pelo UFC em 2026, o maior número registrado pela companhia em um único ano.



A presença do LFA nessas cidades ganhou importância em um ano em que o UFC não realizou eventos no Brasil. Enquanto a principal organização de MMA do mundo ficou fora do calendário nacional, o LFA manteve uma programação que permitiu a atletas brasileiros competir em seu próprio país, com visibilidade internacional.



Os resultados dessa trajetória aparecem nas contratações. Em 2026, 40 atletas que passaram pelo LFA assinaram com o UFC, superando o recorde anterior de 36, registrado em 2023. A organização também ultrapassou a marca de 400 lutadores encaminhados à principal liga de MMA do mundo ao longo de sua história. Entre os brasileiros que fizeram esse caminho estão Alex Pereira, Alexandre Pantoja, Mackenzie Dern, Carlos Prates, Gabriel Bonfim e Luana Santos.

A relação com as cidades-sede também ganhou espaço fora do octógono. Em parceria com administrações municipais, o LFA promoveu ações solidárias que acompanharam a realização das competições e atenderam a necessidades das comunidades locais. As campanhas envolveram arrecadações de alimentos, óleo de cozinha e absorventes íntimos, com iniciativas propostas a partir de demandas apresentadas por pessoas ligadas aos municípios e posteriormente incorporadas à programação dos eventos.Em Cajamar, cidade que mais recebeu edições do evento no Brasil, a última edição teve ingressos solidários trocados por litros de óleo de cozinha, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do Fundo Social de Solidariedade do município. A arrecadação de absorventes íntimos também esteve entre as ações desenvolvidas na cidade durante a parceria com o LFA. Ao longo de sua atuação no Brasil, a organização já arrecadou toneladas de mantimentos por meio dessas iniciativas."2026 foi um ano de muitas conquistas, mas, acima de tudo, de construção. Conseguimos fortalecer relações importantes, abrir novas portas e mostrar que o MMA pode gerar oportunidades muito além do octógono. Hoje, o LFA é um projeto que conecta esporte, negócios e responsabilidade social. Em cada cidade que passamos, buscamos entender as necessidades da população local e desenvolver ações que realmente façam a diferença. Já realizamos arrecadações de itens de higiene feminina e, na nossa última edição, em Cajamar, mobilizamos o público para doar óleo de cozinha. São iniciativas pensadas junto aos nossos parceiros locais, para atender às dificuldades de cada comunidade. Ver empresários, marcas e gestores públicos abraçando esse propósito mostra que estamos no caminho certo. Mais do que realizar grandes eventos, queremos deixar um legado positivo por onde passamos", afirmou Rafael Feijão, vice-presidente do LFA.A realização dos eventos também movimenta atividades econômicas nas cidades que recebem as edições. A montagem das estruturas, a contratação de serviços e a presença de atletas, treinadores e profissionais de várias regiões geram oportunidades de trabalho diretas e indiretas, além de movimentar hotéis, restaurantes, transportes e outros estabelecimentos locais. Esse modelo de parceria com os municípios tem acompanhado a expansão do calendário brasileiro da organização.Responsável por conduzir as negociações para a expansão do LFA na América Latina, Rafael Feijão trabalha para ampliar a presença da organização em outros países da região, além de estabelecer novas parcerias no mercado brasileiro. O planejamento para 2027 inclui a busca por cidades-sede, patrocinadores e investidores interessados no desenvolvimento do MMA."Para 2027, queremos dar passos ainda maiores. Estamos trabalhando para levar o LFA a novos destinos no Brasil, construir parcerias estratégicas e aproximar cada vez mais o MMA de grandes marcas e investidores. Meu objetivo é ajudar a transformar a maneira como o esporte é visto e valorizado no país. Existe um potencial enorme de crescimento, tanto dentro quanto fora do octógono, e estamos criando as conexões necessárias para isso acontecer. Quero que o LFA continue revelando campeões, mas também seja uma referência em negócios, oportunidades e desenvolvimento do MMA brasileiro", completou Feijão.