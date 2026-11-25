Poatan e Adesanya já se enfrentaram diversas vezes - (Foto: Reprodução/UFC)

Poatan e Adesanya já se enfrentaram diversas vezes (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 25/11/2026 09:00

Alex Poatan terá um desafio de peso pela frente no UFC 335, mas um antigo rival acredita que o brasileiro possui as ferramentas necessárias para sair vitorioso. Israel Adesanya aconselhou o ex-campeão a apostar na velocidade e evitar ganhar massa corporal excessiva para enfrentar Sergei Pavlovich no dia 12 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O confronto, que será o co-evento principal da noite, pode colocar o vencedor na rota do cinturão, atualmente pertencente a Ciryl Gane.



Durante participação no podcast “Precision Pod”, ao lado de Demetrious Johnson, Adesanya destacou a potência dos golpes de Poatan, mas ponderou que o brasileiro pode potencializar ainda mais sua principal característica se conseguir aliar força e agilidade. Para o nigeriano, manter um físico mais enxuto e apostar em ataques rápidos seria uma estratégia importante diante do peso-pesado russo.



“Acho que, para o Alex, a sua melhor arma é a velocidade que mata. A velocidade é o poder dele. Ele tem mãos de pedra. Mas quando você desfere isso (golpes) com agilidade, se torna a melhor arma dele. Não tentar ficar mais pesado. Já cometi esse erro antes. Mas seu corpo não está acostumado a carregar esse tipo de peso. Se mantenha esguio e dê uma blitz nele (Pavlovich). A velocidade vai matar ele para o Alex nessa luta”, analisou Adesanya.