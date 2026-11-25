Poatan e Adesanya já se enfrentaram diversas vezes (Foto: Reprodução/UFC)
Durante participação no podcast “Precision Pod”, ao lado de Demetrious Johnson, Adesanya destacou a potência dos golpes de Poatan, mas ponderou que o brasileiro pode potencializar ainda mais sua principal característica se conseguir aliar força e agilidade. Para o nigeriano, manter um físico mais enxuto e apostar em ataques rápidos seria uma estratégia importante diante do peso-pesado russo.
“Acho que, para o Alex, a sua melhor arma é a velocidade que mata. A velocidade é o poder dele. Ele tem mãos de pedra. Mas quando você desfere isso (golpes) com agilidade, se torna a melhor arma dele. Não tentar ficar mais pesado. Já cometi esse erro antes. Mas seu corpo não está acostumado a carregar esse tipo de peso. Se mantenha esguio e dê uma blitz nele (Pavlovich). A velocidade vai matar ele para o Alex nessa luta”, analisou Adesanya.
Poatan também pretende lutar com menos peso
A recomendação de Israel Adesanya parece estar em sintonia com os próprios planos de Alex Poatan para mais um desafio no peso-pesado. Antes mesmo da análise de seu antigo rival, o brasileiro já havia sinalizado que não pretendia repetir o porte físico apresentado na luta contra Ciryl Gane, em junho, no UFC Casa Branca. A ideia do paulista é subir ao octógono com aproximadamente 110kg, priorizando um condicionamento que permita preservar sua mobilidade e velocidade.
A relação entre os dois strikers também ganhou novos contornos nos últimos anos. Adesanya e Poatan se enfrentaram quatro vezes nos esportes de combate, com duas vitórias do brasileiro no Kickboxing, incluindo um nocaute, e um triunfo no MMA pelo UFC, em 2022, quando Alex conquistou o cinturão dos médios. Na revanche, em abril de 2023, Izzy conseguiu sua primeira vitória sobre o paulista ao nocauteá-lo no segundo round.
Apesar do histórico intenso e das antigas rivalidades, os dois parecem ter deixado as desavenças para trás e passaram a trocar elogios publicamente. A aproximação já alimentou especulações entre fãs sobre a possibilidade de treinarem juntos, cenário que ambos chegaram a admitir como viável. Agora, enquanto Poatan se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira nos pesados, a opinião de Adesanya reforça uma estratégia que pode ser determinante: menos preocupação com tamanho e mais foco na velocidade, precisão e explosividade.
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