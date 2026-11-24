Equipe Aliados JJ terminou a Liga dos Campeões LJJB como a grande campeã na disputa por equipes - (Foto: Carlos Targino)

Equipe Aliados JJ terminou a Liga dos Campeões LJJB como a grande campeã na disputa por equipes(Foto: Carlos Targino)

Publicado 24/11/2026 08:00 | Atualizado 24/11/2026 17:12

A Liga dos Campeões LJJB marcou o encerramento oficial da temporada 2026 da Liga de Jiu-Jitsu Brasileiro, no último domingo (22), no Club Municipal, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. A competição reuniu atletas de diferentes idades e graduações, com disputas desde as categorias Kids até adulto e master, além de equipes tradicionais do cenário carioca em busca dos últimos resultados expressivos do calendário. Mais uma vez, os tatames foram palco de combates movimentados, talentos em ascensão e momentos de destaque que reforçaram o crescimento da LJJB no circuito estadual.

Superlutas agitam os tatames e marcam grandes combates

As superlutas, já consolidadas como uma das principais atrações das etapas da Liga, protagonizaram momentos de grande emoção. Davi Luiz, da Aliados JJ, superou Isaac Barros por pontos, enquanto Lucas Chagas, também representante da equipe, levou a melhor sobre Leonardo Ferreira. Na faixa-preta, Erick Trindade, da Aliados JJ, protagonizou um duelo de alto nível contra Diego Magalhães e garantiu a vitória por pontos.

Nos confrontos anteriores, Breno Rodrigues, da RAD Jiu-Jitsu, venceu Pedro Camargo. Bernardo Vieira, do CT Spartan, superou Carlos Xavier, e Cauã Turra, da Carlson Gracie Copacabana, chamou a atenção ao finalizar Lucca de Menezes com um belo armlock partindo do triângulo.

Outros destaques da competição

A programação da Liga dos Campeões também valorizou a base do esporte com mais uma edição do Festival Kids, coordenado pelo professor Vinicius Zanon. A iniciativa reuniu crianças em atividades recreativas, brincadeiras e experiências relacionadas ao Jiu-Jitsu, promovendo integração, aprendizado e diversão.

Além do festival, os tatames receberam disputas nas categorias infantis e juvenis, com combates entre meninos e meninas de 7 a 15 anos, nas faixas coloridas, além de confrontos entre juvenis faixa-branca e faixa-azul. Adultos e masters também entraram em ação no Gi e No-Gi, com campeões definidos nas faixas branca, azul, roxa, marrom e preta, incluindo as disputas de absoluto masculino e feminino.

Aliados JIu-Jitsu é campeã na disputa entre equipes

Na competição por equipes, a Aliados Jiu-Jitsu terminou a temporada com motivos de sobra para comemorar e conquistou o título da Liga dos Campeões LJJB. A Carlson Gracie Team ficou com a segunda colocação, enquanto a Double Five completou o pódio em terceiro lugar. RAD Jiu-Jitsu e De La Riva também tiveram campanhas de destaque, encerrando a competição na quarta e quinta posições, respectivamente, e garantindo presença entre as equipes mais bem colocadas da última etapa do calendário.

LJJB já projeta o ano de 2027

Com o fim de 2026, a LJJB já direciona suas atenções para a próxima temporada e planeja ampliar sua atuação no estado do Rio de Janeiro. A organização projeta novas etapas na capital fluminense e também na Costa Verde, especialmente em Angra dos Reis, região que recebeu dois eventos de destaque neste ano. O crescimento do circuito, aliado à presença de atletas de diferentes equipes e faixas etárias, fortalece a proposta de expandir as oportunidades competitivas e aproximar ainda mais o Jiu-Jitsu de academias, professores e praticantes.

Além da expansão do calendário, a LJJB atravessa um processo de reformulação institucional com o objetivo de fortalecer sua estrutura e consolidar novos projetos. A Liga trabalha para se estabelecer oficialmente como Federação a partir de 2027, em um movimento que promete abrir novos caminhos para o desenvolvimento da modalidade. Após encerrar o ano com casa cheia de talentos, grandes disputas e a consagração da Aliados JJ, a organização prepara uma nova temporada com expectativa de crescimento, novidades e ainda mais protagonismo no cenário do Jiu-Jitsu fluminense.