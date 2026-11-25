Álvaro Barreto é um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu brasileiro e inspirou o projeto (Foto: Divulgação)
Um dos autores do projeto, apresentado em conjunto com outros deputados estaduais, Rafael Picciani é praticante de Jiu-Jitsu desde a juventude e celebrou o reconhecimento da categoria, lembrando a projeção internacional alcançada pela modalidade brasileira. O parlamentar também homenageou o mestre Ricardo Libório, de quem foi aluno, e o mestre Luís Roberto “Bebeo” Duarte, que integra a equipe da Secretaria de Estado de Esporte e atua na interlocução com atletas e federações esportivas.
Em pronunciamento, Picciani dedicou parte de sua fala à memória do mestre Álvaro Barreto, falecido neste ano, com quem conviveu durante sua passagem pela Secretaria de Estado de Esporte. O deputado ressaltou a contribuição do professor para a formação de gerações de praticantes e a transmissão de valores que ultrapassam os limites da prática esportiva.
“O mestre Álvaro era muito mais do que uma referência como professor de jiu-jitsu, como mestre faixa-preta. Ele era uma referência como ser humano, um verdadeiro lorde, um cara que tirava do tatame todos os seus ensinamentos para a vida como um todo”, afirmou Picciani.
O parlamentar também defendeu que a celebração seja associada à trajetória de Álvaro e de seu irmão, João Alberto Barreto, discípulos diretos do Grande Mestre Hélio Gracie e também pilares do desenvolvimento do Jiu-Jitsu no Brasil.
“É dignificante porque honra a trajetória desse que eu tive o privilégio de ter como amigo e que o Rio de Janeiro teve o privilégio de ter como mestre em tantas frentes, não só nos tatames”, declarou.
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