Álvaro Barreto é um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu brasileiro e inspirou o projeto - (Foto: Divulgação)

Álvaro Barreto é um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu brasileiro e inspirou o projeto (Foto: Divulgação)

Publicado 25/11/2026 07:00

O Rio de Janeiro passa a celebrar, anualmente, em 1º de outubro, o Dia Estadual do Mestre de Jiu-Jitsu. A inclusão da data no calendário oficial do estado, prevista no Projeto de Lei nº 6.590-A/2025, altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que reúne a legislação relativa às datas comemorativas em território fluminense. A iniciativa homenageia os profissionais responsáveis pelo ensino e pela difusão da modalidade, que teve no Rio de Janeiro o berço de seu desenvolvimento no Brasil.



Um dos autores do projeto, apresentado em conjunto com outros deputados estaduais, Rafael Picciani é praticante de Jiu-Jitsu desde a juventude e celebrou o reconhecimento da categoria, lembrando a projeção internacional alcançada pela modalidade brasileira. O parlamentar também homenageou o mestre Ricardo Libório, de quem foi aluno, e o mestre Luís Roberto “Bebeo” Duarte, que integra a equipe da Secretaria de Estado de Esporte e atua na interlocução com atletas e federações esportivas.