Eurocup promete fechar a temporada com chave de ouro - (Foto: @luizimag3)

Eurocup promete fechar a temporada com chave de ouro (Foto: @luizimag3)

Publicado 25/11/2026 08:00 | Atualizado 25/11/2026 18:28

A Eurocup 2026 promete movimentar o cenário internacional do Jiu-Jitsu neste sábado (28), no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra, Portugal. Organizado pela International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA), o evento terá cerca de 800 atletas, representantes de 32 nacionalidades e 114 equipes, consolidando-se como uma das principais competições do calendário europeu da modalidade. A disputa também marcará o encerramento do Circuito Nacional Português 2026.



A dimensão internacional do campeonato aparece nos números das delegações. Portugal lidera em quantidade de inscritos, com 357 atletas, seguido de perto pelo Brasil, com 322 representantes. A competição também contará com atletas de Angola, Cabo Verde, Venezuela, Espanha, Rússia, Ucrânia, Itália e França, entre outros países, reforçando a diversidade de nacionalidades presentes nos tatames de Coimbra.



Entre as equipes, a Escola Delariva Portugal aparece com a maior delegação, somando 68 atletas, seguida pela AGE Jiu-Jitsu, com 59, e pela PH Bechelli BJJ Portugal, com 36. Robur Portugal Jiu-Jitsu, com 35 competidores, e Coimbra Alves BJJ, com 30, também figuram entre as maiores representações do evento. A lista reúne academias de várias regiões e países, assim como nomes de destaque, caso do faixa-preta Marcos Carrozino (GFTeam), campeão mundial No-Gi e vice europeu.

Wish Roll será uma das equipes presentes em busca de títulos (Foto: Reproduçao)

O programa da Eurocup contempla disputas com e sem kimono, em diferentes faixas etárias e graduações. Entre os atrativos estão as categorias absoluto, que oferecem premiações em dinheiro aos campeões, além da classificação por equipes, que reconhecerá os grupos com melhor desempenho ao longo da competição. Para o faixa-preta Leko, líder da Wish Roll, o trabalho da organização tem sido importante para fortalecer a modalidade no país. “A ISBJJA vem fazendo um ótimo trabalho na parte de valorização dos atletas, constância dos campeonatos, já está consolidada em Portugal e esperamos que ela siga crescendo”, avaliou.



Leko também acompanha de perto a evolução do Jiu-Jitsu português e acredita que o crescimento dos campeonatos contribui diretamente para o surgimento de novos talentos. À frente de uma equipe formada por atletas experientes e jovens em desenvolvimento, o professor destaca: “A Wish Roll é uma equipe muito competitiva, formada por muitos atletas campeões europeus, que vêm se destacando. Hoje estamos formando também bastante crianças, então acredito que nos próximos anos teremos ainda mais competidores”, projetou.



Com cerca de 800 inscritos e representantes de 32 nacionalidades, a Eurocup 2026 encerra o Circuito Nacional Português em um cenário de forte participação internacional, reforçando a presença da ISBJJA no desenvolvimento e na expansão do Jiu-Jitsu na Europa. O programa da Eurocup contempla disputas com e sem kimono, em diferentes faixas etárias e graduações. Entre os atrativos estão as categorias absoluto, que oferecem premiações em dinheiro aos campeões, além da classificação por equipes, que reconhecerá os grupos com melhor desempenho ao longo da competição. Para o faixa-preta Leko, líder da Wish Roll, o trabalho da organização tem sido importante para fortalecer a modalidade no país. “A ISBJJA vem fazendo um ótimo trabalho na parte de valorização dos atletas, constância dos campeonatos, já está consolidada em Portugal e esperamos que ela siga crescendo”, avaliou.Leko também acompanha de perto a evolução do Jiu-Jitsu português e acredita que o crescimento dos campeonatos contribui diretamente para o surgimento de novos talentos. À frente de uma equipe formada por atletas experientes e jovens em desenvolvimento, o professor destaca: “A Wish Roll é uma equipe muito competitiva, formada por muitos atletas campeões europeus, que vêm se destacando. Hoje estamos formando também bastante crianças, então acredito que nos próximos anos teremos ainda mais competidores”, projetou.Com cerca de 800 inscritos e representantes de 32 nacionalidades, a Eurocup 2026 encerra o Circuito Nacional Português em um cenário de forte participação internacional, reforçando a presença da ISBJJA no desenvolvimento e na expansão do Jiu-Jitsu na Europa.