Raoni Barcelos segue se recuperando após sofrer mal súbito em luta - (Foto: Reprodução/UFC)

Raoni Barcelos segue se recuperando após sofrer mal súbito em luta (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 26/11/2026 10:00

O susto vivido por Raoni Barcelos no UFC Vegas 121, há cerca de dois meses, parece não ter sido suficiente para apagar seu desejo de continuar competindo. Após sofrer um mal súbito durante o duelo contra Raul Rosas Jr., desmaiar dentro do octógono e permanecer hospitalizado por dias, o peso-galo chegou a considerar a possibilidade de abandonar os esportes de combate. Agora, porém, o veterano já demonstra vontade de retornar à ação e dar sequência à sua trajetória no MMA.



Em entrevista recente ao programa “The Ariel Helwani Show”, Raoni revelou que tem seguido à risca as orientações médicas e os protocolos estabelecidos pelo UFC. O lutador está cumprindo uma suspensão preventiva de seis meses e, neste período, precisa evitar atividades físicas que elevem sua frequência cardíaca acima de 150 batimentos por minuto. Mesmo diante das limitações e do receio natural após o episódio, o brasileiro não esconde que pretende voltar a lutar.



“Confesso que é uma sensação diferente, por tudo que aconteceu e da forma que foi. Mas tenho muita vontade de voltar (a lutar), eu quero voltar. Não quero parar por aqui. Isso requer um tempo de volta. Estou fazendo tudo que o UFC está pedindo, que o médico pediu. Esse descanso, que está sendo necessário, tomei um gancho de seis meses. Não posso fazer nenhum tipo de esforço físico que meu batimento (cardíaco) passe de 150 bpm. Preciso estar nesse controle, e estou tendo o controle com o (UFC) ‘PI’. Estou passando semanalmente como estão meus batimentos, tudo direitinho para poder voltar o mais rápido possível. Mas lógico, o sentimento não é o mesmo de outras lutas. A gente fica com aquele receio, mas a minha vontade de voltar está falando muito mais alto. E estou fazendo por onde”, explicou Raoni Barcelos.