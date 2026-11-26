Raoni Barcelos segue se recuperando após sofrer mal súbito em luta (Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista recente ao programa “The Ariel Helwani Show”, Raoni revelou que tem seguido à risca as orientações médicas e os protocolos estabelecidos pelo UFC. O lutador está cumprindo uma suspensão preventiva de seis meses e, neste período, precisa evitar atividades físicas que elevem sua frequência cardíaca acima de 150 batimentos por minuto. Mesmo diante das limitações e do receio natural após o episódio, o brasileiro não esconde que pretende voltar a lutar.
“Confesso que é uma sensação diferente, por tudo que aconteceu e da forma que foi. Mas tenho muita vontade de voltar (a lutar), eu quero voltar. Não quero parar por aqui. Isso requer um tempo de volta. Estou fazendo tudo que o UFC está pedindo, que o médico pediu. Esse descanso, que está sendo necessário, tomei um gancho de seis meses. Não posso fazer nenhum tipo de esforço físico que meu batimento (cardíaco) passe de 150 bpm. Preciso estar nesse controle, e estou tendo o controle com o (UFC) ‘PI’. Estou passando semanalmente como estão meus batimentos, tudo direitinho para poder voltar o mais rápido possível. Mas lógico, o sentimento não é o mesmo de outras lutas. A gente fica com aquele receio, mas a minha vontade de voltar está falando muito mais alto. E estou fazendo por onde”, explicou Raoni Barcelos.
Exames ainda não apontaram a causa do mal súbito
Apesar da bateria de exames realizada desde o ocorrido, a origem do problema enfrentado por Barcelos durante o confronto com Rosas Jr. permanece desconhecida. O atleta passou por avaliações detalhadas, mas os resultados não identificaram alterações graves em seu organismo que justificassem o episódio. Os médicos também descartaram a hipótese de que ele tenha sofrido um AVC durante o evento.
Aos 39 anos, Raoni Barcelos tenta equilibrar o desejo de voltar a competir com a cautela necessária diante de um episódio que marcou profundamente sua carreira. Por enquanto, o brasileiro permanece sob acompanhamento, monitorando seus batimentos cardíacos e cumprindo as exigências médicas. A prioridade é recuperar a segurança e as condições necessárias para, futuramente, voltar ao octógono do UFC.
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