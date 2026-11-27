McGregor deixou claro que pretende retornar às competições em 2027(Foto: Reprodução/UFC)
O aguardado retorno de McGregor acabou frustrado depois que o lutador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e lesionou o menisco do joelho direito nos primeiros instantes do combate contra Holloway. A luta terminou com apenas 69 segundos, e o irlandês precisou passar por cirurgia. Agora, meses depois, o “Notorious” compartilhou imagens realizando exercícios de fortalecimento e atividades técnicas, indicando que sua evolução tem sido positiva.
“O ‘Mac’ está de volta! 100% de volta à academia. Leg press, levantamento terra, fortalecendo os joelhos e construindo potência de verdade. Joelho preparado, força voltando e o corpo funcionando a todo vapor. Me preparando para o camp. O ‘Notorious’ está chegando”, escreveu Conor na legenda do post.
McGregor mira última luta pelo UFC em 2027
Aos 38 anos, Conor McGregor já deixou claro que pretende realizar mais um combate pelo UFC antes de encerrar sua trajetória na organização. Com apenas mais uma luta prevista em seu contrato, o ex-campeão busca uma despedida em grande estilo e tem manifestado interesse em reencontrar Max Holloway. A revanche é apontada pelo próprio irlandês como o cenário ideal para sua chamada última dança, possivelmente durante a Semana Internacional da Luta, entre junho e julho de 2027.
Irlandês também mira o Boxe sem luvas
A aposentadoria do MMA, porém, não necessariamente significaria o fim da carreira de McGregor nos esportes de combate. O irlandês também possui interesse em competir no Boxe sem luvas, modalidade que ganhou espaço nos últimos anos e que tem ligação direta com seus negócios. Em 2024, ele se tornou sócio e co-proprietário do Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), uma das principais organizações do segmento.
Caso cumpra seu compromisso contratual com o UFC e fique livre para atuar em outras companhias, McGregor poderá explorar uma nova fase como lutador e empresário, conciliando participações nos eventos com sua atuação nos bastidores da promoção de combates. Enquanto isso, suas recentes imagens de treinamento reforçam a expectativa de que o retorno ao octógono ainda esteja nos planos do irlandês.
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