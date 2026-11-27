McGregor deixou claro que pretende retornar às competições em 2027 - (Foto: Reprodução/UFC)

McGregor deixou claro que pretende retornar às competições em 2027(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/11/2026 09:00

Conor McGregor voltou a alimentar as expectativas dos fãs por seu retorno ao MMA. Após sofrer uma grave lesão no joelho em julho, quando enfrentaria Max Holloway no UFC 329, o astro irlandês parece avançar em seu processo de recuperação e já retomou atividades físicas na academia e nos tatames. Em uma nova publicação nas redes sociais, o ex-campeão de duas categorias demonstrou otimismo com sua condição física e deu sinais de que pretende voltar a competir.



O aguardado retorno de McGregor acabou frustrado depois que o lutador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e lesionou o menisco do joelho direito nos primeiros instantes do combate contra Holloway. A luta terminou com apenas 69 segundos, e o irlandês precisou passar por cirurgia. Agora, meses depois, o “Notorious” compartilhou imagens realizando exercícios de fortalecimento e atividades técnicas, indicando que sua evolução tem sido positiva.



“O ‘Mac’ está de volta! 100% de volta à academia. Leg press, levantamento terra, fortalecendo os joelhos e construindo potência de verdade. Joelho preparado, força voltando e o corpo funcionando a todo vapor. Me preparando para o camp. O ‘Notorious’ está chegando”, escreveu Conor na legenda do post.