Charles do Bronx quer reconquistar título dos leves do UFC - (Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC)

Charles do Bronx quer reconquistar título dos leves do UFC(Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC)

Publicado 28/11/2026 12:00

Charles do Bronx já começa a desenhar possíveis cenários para o futuro da divisão peso-leve do UFC e acredita que uma revanche contra Arman Tsarukyan pode acontecer com o cinturão em jogo. Derrotado pelo armênio em abril de 2024, no UFC 300, por decisão dividida dos juízes, o brasileiro vê a possibilidade de reencontrar o antigo rival em uma disputa pelo título, especialmente caso Justin Gaethje decida encerrar sua carreira. A projeção foi compartilhada em entrevista ao canal oficial do “UFC Brasil”.



Na avaliação de Do Bronx, a situação envolvendo o atual campeão pode mudar os planos da categoria. Gaethje, que ainda não definiu se continuará competindo após 2026, já sinalizou que pretende tomar uma decisão sobre seu futuro em 2027. Caso o americano opte pela aposentadoria, Charles acredita que a organização poderá promover o duelo contra Tsarukyan pelo cinturão que ficaria vago. O campeão BMF também considera a possibilidade de furar a fila e disputar diretamente o título, dependendo de seu próximo resultado.



“Sem sombra de dúvidas (ainda vou encontrar o Arman). Passando pelo Diego (Lopes), ou vou furar a bolha e passar direto para lutar com o (Justin) Gaethje pelo cinturão. Porque temos uma história e eu vendo mais. Porém, acho que o Justin vai se aposentar. E aí é Charles Oliveira vs Arman pelo cinturão. Sim (nós pelo título vago). Acho que pelas falas do Gaethje e por tudo que ele já fez (ele pode aposentar). Se ele se aposentar, é Charles Oliveira e Arman. Se ele não aposentar, é Charles Oliveira vs Justin Gaethje”, disse o paulista.