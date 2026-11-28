Charles do Bronx quer reconquistar título dos leves do UFC(Foto: Ed Mulholland/Zuffa LLC)
Na avaliação de Do Bronx, a situação envolvendo o atual campeão pode mudar os planos da categoria. Gaethje, que ainda não definiu se continuará competindo após 2026, já sinalizou que pretende tomar uma decisão sobre seu futuro em 2027. Caso o americano opte pela aposentadoria, Charles acredita que a organização poderá promover o duelo contra Tsarukyan pelo cinturão que ficaria vago. O campeão BMF também considera a possibilidade de furar a fila e disputar diretamente o título, dependendo de seu próximo resultado.
“Sem sombra de dúvidas (ainda vou encontrar o Arman). Passando pelo Diego (Lopes), ou vou furar a bolha e passar direto para lutar com o (Justin) Gaethje pelo cinturão. Porque temos uma história e eu vendo mais. Porém, acho que o Justin vai se aposentar. E aí é Charles Oliveira vs Arman pelo cinturão. Sim (nós pelo título vago). Acho que pelas falas do Gaethje e por tudo que ele já fez (ele pode aposentar). Se ele se aposentar, é Charles Oliveira e Arman. Se ele não aposentar, é Charles Oliveira vs Justin Gaethje”, disse o paulista.
Charles do Bronx tem compromisso decisivo no UFC 335
Apesar das projeções para o futuro, Charles precisa primeiro resolver seu próximo compromisso no octógono. No dia 12 de dezembro, em Las Vegas, o brasileiro enfrenta Diego Lopes na luta principal do UFC 335, último evento numerado da organização em 2026. O confronto entre compatriotas terá o cinturão BMF em disputa, atualmente pertencente a Do Bronx, e promete movimentar a divisão.
O duelo contra Diego Lopes pode ser determinante para os próximos passos do ex-campeão peso-leve, que busca voltar a se aproximar de uma disputa pelo título linear. Com Tsarukyan no radar e Gaethje como possível peça-chave para o futuro da categoria, Charles mantém diferentes caminhos abertos, mas sabe que uma vitória no UFC 335 será fundamental para transformar suas projeções em realidade.
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