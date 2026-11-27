Instituto Irmãos Nogueira vem causando um grande impacto positivo - (Foto: Divulgação)

Instituto Irmãos Nogueira vem causando um grande impacto positivo (Foto: Divulgação)

Publicado 27/11/2026 07:00 | Atualizado 27/11/2026 12:24

Durante o mês de novembro, o Instituto Irmãos Nogueira (IIN) promoveu uma série de ações voltadas à saúde bucal das crianças e adolescentes atendidos em seus núcleos esportivos, reforçando seu compromisso com a promoção da saúde, da qualidade de vida e do desenvolvimento integral de seus beneficiários.



A iniciativa contemplou orientações sobre higiene bucal, técnicas de escovação, limpeza dentária e aplicação de flúor, além de atividades educativas sobre a importância da prevenção e da adoção de hábitos saudáveis desde a infância.



As ações foram conduzidas pela cirurgiã-dentista Fernanda Nunes, com a participação de dentistas e alunos formandos do curso de Odontologia da UNISUAM, sob a coordenação de Ney Evangelista, supervisor do Instituto Irmãos Nogueira e professor da instituição de ensino superior.

No município do Rio de Janeiro, o Instituto Irmãos Nogueira mantém núcleos esportivos na Penha, no Complexo do Jacarezinho, em Santa Cruz, na Rocinha, em Realengo e na Freguesia. Com o apoio da Light e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro (SEEL-RJ), a instituição desenvolve projetos socioesportivos que oferecem atividades gratuitas, ampliando oportunidades e promovendo a inclusão social por meio do esporte e da educação.A iniciativa está alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 (ODS 3) – Saúde e Bem-Estar, que busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.Para Renan Schineider Coelho, diretor do Instituto Irmãos Nogueira, essas atividades ampliam o impacto social dos projetos desenvolvidos pela instituição.“Nosso compromisso vai muito além do ensino das artes marciais. Acreditamos no esporte e na educação como ferramentas de transformação social e desenvolvimento humano. Cada vez mais, estamos incorporando aos nossos projetos ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, promovendo saúde, educação, cidadania e qualidade de vida. Queremos que nossos alunos levem para fora dos tatames conhecimentos, valores e hábitos que contribuam para toda a vida”, destaca Renan Schineider Coelho.A integração entre o Instituto Irmãos Nogueira e a comunidade acadêmica também fortalece a troca de experiências, aproxima os futuros profissionais de saúde das comunidades atendidas e contribui para a democratização do acesso à informação e aos cuidados preventivos.Fundado pelos irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro, o Instituto Irmãos Nogueira utiliza o esporte e a educação como ferramentas de transformação e inclusão social, promoção da cidadania, desenvolvimento humano e formação de valores.O impacto dessas iniciativas é potencializado pelo patrocínio da Light, que reafirma seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Mais do que fornecer energia para milhões de pessoas, a empresa investe em projetos que promovem bem-estar, inclusão social, saúde e oportunidades para crianças e jovens, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e sustentável.Por meio de suas iniciativas socioesportivas, o Instituto busca ampliar oportunidades e contribuir para a formação de uma geração mais saudável, consciente, responsável e preparada para os desafios da vida.