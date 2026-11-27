BJJ Storm XVII acontece no próximo domingo (29), no Ginásio Mineirinho, e terá transmissão ao vivo no YouTube - (Foto: Reprodução)

BJJ Storm XVII acontece no próximo domingo (29), no Ginásio Mineirinho, e terá transmissão ao vivo no YouTube(Foto: Reprodução)

Publicado 27/11/2026 08:00 | Atualizado 27/11/2026 14:08

O Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, recebe neste domingo (29) a última etapa da temporada 2026 do BJJ Storm, consolidando a parceria editorial entre o evento e o portal Recorte da Luta na cobertura das principais emoções do torneio. O BJJ Storm XVII marca o encerramento oficial do calendário anual da organização com lutas decisivas, disputas de cinturão e a definição final dos rankings que premiam a regularidade dos competidores ao longo de todo o ano.

Para os fãs de Jiu-Jitsu que não puderem comparecer presencialmente à arena mineira, todas as ações dos tatames contarão com transmissão ao vivo pelo canal oficial do BJJ Storm no YouTube. Além disso, o público poderá acompanhar resultados, bastidores e os principais lances através do perfil oficial do evento no Instagram (@bjjstorm_), reforçando o investimento feito pela organização ao longo de 2026 em modernização tecnológica e estrutura de mídia.

Dentro dos tatames, o peso da última etapa mobiliza atletas das categorias infantil, juvenil, adulto e master em busca das primeiras colocações da temporada. Enquanto o faixa-roxa Djalma já chega ao Mineirinho com a liderança garantida após somar 60 pontos, diversas outras divisões permanecem completamente em aberto, tornando cada combate decisivo na corrida pelos prêmios oferecidos pela organização.

Entre os incentivos em jogo estão benefícios vinculados à participação em grandes campeonatos do calendário internacional e nacional — como Mundial, Europeu e Brasileiro — para os destaques das categorias adulto e master, além de inscrições gratuitas garantidas na temporada 2027 para os melhores colocados das divisões infantil e juvenil.

Sob a gestão de Cristiano Maia, Renato Milanez e Roberto Benatti, o BJJ Storm XVII não apenas coroa os grandes nomes de 2026, mas também serve como ponto de partida para o planejamento de 2027, fortalecendo sua presença no cenário nacional e ampliando a visibilidade e as oportunidades oferecidas aos atletas.