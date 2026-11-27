BJJ Storm XVII acontece no próximo domingo (29), no Ginásio Mineirinho, e terá transmissão ao vivo no YouTube(Foto: Reprodução)
Palco histórico em festa: BJJ Storm XVII encerra temporada 2026 neste domingo (29), no Mineirinho
Última etapa do ano define os campeões do ranking e premia destaques rumo ao Mundial, Europeu e Brasileiro; evento terá cobertura completa nas redes sociais e no YouTube
Conor McGregor anima fãs sobre retorno ao UFC: ‘Corpo a todo vapor’; saiba mais
Irlandês publicou imagens de treinos físicos e técnicos, afirmou estar com o joelho preparado e indicou que pode iniciar novo camp a qualquer momento
Palco histórico em festa: BJJ Storm XVII encerra temporada 2026 neste domingo (29), no Mineirinho
Última etapa do ano define os campeões do ranking e premia destaques rumo ao Mundial, Europeu e Brasileiro; evento terá cobertura completa nas redes sociais e no YouTube
Instituto Irmãos Nogueira promove mês de ações de saúde bucal em seus núcleos esportivos
Iniciativa reúne esporte, educação e prevenção, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU
Vai voltar? Recuperado após mal súbito no octógono, Raoni projeta retorno ao UFC
Brasileiro de 39 anos sofreu desmaio durante luta contra Raul Rosas Jr. no UFC Vegas 121, passou dias hospitalizado e segue cumprindo recomendações antes de retomar
Antigo rival de Poatan, Adesanya aponta caminho para brasileiro vencer Pavlovich no UFC 335
Israel Adesanya cita diferencial para Alex Poatan superar russo e conquistar uma vaga na disputa pelo cinturão dos pesados do UFC; confira
Com forte presença brasileira, Eurocup reúne cerca 800 atletas em Coimbra no sábado (28)
Com representantes de 114 equipes e delegações de Portugal e Brasil liderando o número de inscritos, Eurocup fecha a temporada 2026 da ISBJJA
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.