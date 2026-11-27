Marcelo Medeiros e Agy Sardari prometem grande disputa de cinturão (Foto: Jungle Fight)
Atual campeão da categoria e vencedor da primeira edição do Fight do Milhão, Medeiros foi o primeiro atleta a subir na balança e registrou 69,8 kg. Sardari, último lutador a se apresentar na pesagem, ficou inicialmente 100 gramas acima do limite, mas retornou à balança e cravou os 70 kg. O brasileiro soma dez vitórias em 11 lutas profissionais, enquanto o holandês venceu 22 dos 28 combates que disputou.
Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a defesa da valorização dos lutadores brasileiros por meio de melhores condições de remuneração e da realização de confrontos internacionais em território nacional.
“O Brasil é o berço do MMA e estamos trabalhando para resgatar o orgulho do MMA brasileiro. Estamos pagando bolsas altas, valorizando os nossos atletas e trazendo lutadores de outros países para enfrentar os brasileiros aqui, diante da nossa torcida. Queremos que os nossos guerreiros tenham condições de construir uma carreira e proporcionar uma vida melhor às suas famílias lutando no próprio país”, afirmou Wallid.
A TV Globo transmite o evento ao vivo, logo após o programa Altas Horas, enquanto os canais SporTV e Combate iniciam a cobertura às 20h. A expectativa é de casa cheia, uma vez que os ingressos se esgotaram em apenas três horas. Santa Catarina foi o estado que registrou a maior audiência da última edição do Jungle Fight, com nove pontos na Globo.
Ao todo, o card reúne 14 combates e representantes de seis países. Na luta coprincipal, o ex-campeão Carlos Alexandre Mistoca defende as cores do Brasil diante do uruguaio Mateo Pereira. Os brasileiros Vinícius Rieger e Glaudir “Thunder” dos Santos enfrentam, respectivamente, o venezuelano Oscar Gómez e o peruano Diego Rojas.
O brasileiro Elvis Gomes terá pela frente o norte-americano Bryce De Camargo, enquanto Richard Malheiro encara o argentino Lucas Antunez. Entre as mulheres, Eugenia Zbrun e Ailén Gramajo fazem um duelo entre representantes da Argentina.
O Jungle Fight 157 - World League encerra uma programação de dez dias em Itajaí, que incluiu quatro dias de atividades com crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais, por meio do Jungle do Futuro, e outros quatro dedicados às Eliminatórias Jungle. A seletiva, voltada a lutadores em busca de espaço no mercado profissional do MMA, resultou na contratação de 29 atletas pela organização.
“Santa Catarina é um estado maravilhoso, e Itajaí impressiona pelas suas belezas naturais, pela qualidade de vida e pelo potencial turístico. Tivemos dez dias de muito trabalho, atendendo crianças de projetos sociais, contratando atletas, gerando empregos e movimentando o comércio e o turismo. Já estamos trabalhando para voltar mais vezes no próximo ano. Quero parabenizar o senador Jorge Seif, o prefeito Robison Coelho e o secretário de Esportes, Daniel Passos, pela sensibilidade de entender tudo o que o esporte pode proporcionar à população”, declarou Wallid.
Responsável por levar o Jungle Fight a Santa Catarina, o senador Jorge Seif ressaltou a preocupação em estender os benefícios da iniciativa a outros municípios catarinenses.
“Desde o início das conversas com o Wallid, nossa preocupação foi garantir que a vinda do Jungle Fight também beneficiasse os projetos sociais e os lutadores catarinenses. Queremos que essas oportunidades cheguem aos atletas de todo o estado e que o evento se torne uma tradição em Santa Catarina”, disse o senador.
Confira abaixo o card completo (sujeito a alterações):
Jungle Fight 157 – World League
Itajaí (SC)
Sábado, 28 de novembro de 2026
70 kg: Marcelo Medeiros (SP) x Agy Sardari (HOL) - Cinturão
75 kg: Carlos Alexandre “Mistoca” (DF) x Mateo Pereira (URU)
66 kg: Vinícius Rieger (RS) x Oscar Gómez (VEN)
66 kg: Luiz “Buakaw” Paes (SC) x Gian “Vegetta” Sarturi (RS)
77 kg: Marcos “Dinamite” Santana (SC) x Franciel “Karate” Sena (BA)
57 kg: Glaudir “Thunder” dos Santos (RS) x Diego Rojas (PER)
84 kg: Elvis Gomes (SC) x Bryce De Camargo (EUA)
84 kg: Renato “Pezinho” (SC) x Thiago “Tico” Hayne (PA)
61 kg: Eugenia Zbrun (ARG) x Ailén Gramajo (ARG)
52 kg: Kamille de Jesus (SC) x Andressa “Tratorzinho” Garcia (SC)
70 kg: Richard Malheiro (SC) x Lucas Antunez (ARG)
70 kg: Eduardo “Dudu DOM” Terêncio (PR) x Eduardo “Tubarão” Santiago (DF)
77 kg: Adolpho “Gaúcho” Pereira (SC) x Guilherme Silva (MG)
77 kg: Gustavo Araújo (SC) x Ronaldo Tavares (SC)
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