Marcelo Medeiros e Agy Sardari prometem grande disputa de cinturão - (Foto: Jungle Fight)

Marcelo Medeiros e Agy Sardari prometem grande disputa de cinturão (Foto: Jungle Fight)

Publicado 27/11/2026 18:00 | Atualizado 27/11/2026 19:15

A pesagem oficial do Jungle Fight 157 – World League, realizada nesta sexta-feira (27), confirmou a disputa do cinturão mundial dos pesos leves (até 70 kg) entre o brasileiro Marcelo Medeiros e o holandês Agy Sardari. O confronto será a principal atração da edição deste sábado (28) em Itajaí, que marca a estreia da organização em Santa Catarina após 23 anos de história.



Atual campeão da categoria e vencedor da primeira edição do Fight do Milhão, Medeiros foi o primeiro atleta a subir na balança e registrou 69,8 kg. Sardari, último lutador a se apresentar na pesagem, ficou inicialmente 100 gramas acima do limite, mas retornou à balança e cravou os 70 kg. O brasileiro soma dez vitórias em 11 lutas profissionais, enquanto o holandês venceu 22 dos 28 combates que disputou.



Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail destacou a defesa da valorização dos lutadores brasileiros por meio de melhores condições de remuneração e da realização de confrontos internacionais em território nacional.



“O Brasil é o berço do MMA e estamos trabalhando para resgatar o orgulho do MMA brasileiro. Estamos pagando bolsas altas, valorizando os nossos atletas e trazendo lutadores de outros países para enfrentar os brasileiros aqui, diante da nossa torcida. Queremos que os nossos guerreiros tenham condições de construir uma carreira e proporcionar uma vida melhor às suas famílias lutando no próprio país”, afirmou Wallid.



A TV Globo transmite o evento ao vivo, logo após o programa Altas Horas, enquanto os canais SporTV e Combate iniciam a cobertura às 20h. A expectativa é de casa cheia, uma vez que os ingressos se esgotaram em apenas três horas. Santa Catarina foi o estado que registrou a maior audiência da última edição do Jungle Fight, com nove pontos na Globo.



Ao todo, o card reúne 14 combates e representantes de seis países. Na luta coprincipal, o ex-campeão Carlos Alexandre Mistoca defende as cores do Brasil diante do uruguaio Mateo Pereira. Os brasileiros Vinícius Rieger e Glaudir “Thunder” dos Santos enfrentam, respectivamente, o venezuelano Oscar Gómez e o peruano Diego Rojas.



O brasileiro Elvis Gomes terá pela frente o norte-americano Bryce De Camargo, enquanto Richard Malheiro encara o argentino Lucas Antunez. Entre as mulheres, Eugenia Zbrun e Ailén Gramajo fazem um duelo entre representantes da Argentina.