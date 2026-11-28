Parceria entre CBJJD e Refrigerante Mineirinho atinge marca histórica - (Foto: CBJJD)

Parceria entre CBJJD e Refrigerante Mineirinho atinge marca histórica (Foto: CBJJD)

Publicado 28/11/2026 09:00

O Rio International Cup, que encerrou a 19ª edição do Circuito Rio Mineirinho, foi palco de uma celebração especial para o Jiu-Jitsu brasileiro: os 20 anos de parceria entre a CBJJD e o Refrigerante Mineirinho. A união entre a Confederação e a tradicional marca de refrigerante acompanha a trajetória de crescimento das competições e tem contribuído para a valorização de atletas, professores e equipes ao longo de duas décadas.

A comemoração ganha um significado ainda maior em 2027, quando o Circuito Rio Mineirinho completa 20 anos de história. Já o Refrigerante Mineirinho completou 80 anos em 2026. Para o presidente da CBJJD, Rogério Gavazza, a parceria representa um apoio fundamental para a continuidade do trabalho e para a realização de projetos que transformam a realidade de muitos competidores. “Em 2027, vamos completar 20 anos do Circuito Rio Mineirinho, que vem tornando o sonho de vários atletas realidade. Por coincidência, o Refrigerante Mineirinho completa 80 anos, desses, 20 apoiando o Jiu-Jitsu através da CBJJD. E ainda vem muito mais pela frente”, destacou.

Ao longo desse período, o apoio da marca esteve associado a iniciativas de incentivo e reconhecimento dentro dos eventos. Entre elas estão a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, as passagens internacionais para competições organizadas pela ISBJJA, além de sorteios de placas de tatame e quimonos em todas as etapas. A proposta é ampliar as oportunidades para atletas de diferentes categorias e também fortalecer projetos sociais que utilizam o Jiu-Jitsu como ferramenta de transformação.

Gavazza também ressaltou a importância dos parceiros para a expansão das competições e citou o crescimento do trabalho na Região dos Lagos. “Queria agradecer esse apoio, tão importante para seguirmos crescendo, como é o caso da Região dos Lagos com o Circuito Mineirinho Costa do Sol, que terá oito etapas em 2027, entre outros projetos mundo afora”, afirmou o presidente.

A próxima temporada promete ampliar ainda mais o alcance das iniciativas da CBJJD. Além da continuidade dos circuitos regionais, a entidade projeta novas oportunidades para atletas e equipes, mantendo o modelo de premiações e benefícios que se tornou uma das marcas do trabalho desenvolvido em parceria com o Refrigerante Mineirinho.

O presidente também aproveitou a ocasião para destacar a importância de atrair novos apoiadores para o esporte. “Que venham mais parceiros para continuarmos com o nosso trabalho, valorizando atletas e equipes através das premiações, como a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team e as passagens internacionais pela ISBJJA, além dos sorteios de placas de tatame e quimonos em todas as etapas”, completou.

Com duas décadas de história compartilhada, CBJJD e Refrigerante Mineirinho chegam a 2027 com planos de ampliar ainda mais essa trajetória. A parceria reforça a importância do apoio institucional e empresarial para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu, criando oportunidades para novos talentos e ajudando a transformar o esforço de atletas e projetos em conquistas dentro e fora dos tatames.