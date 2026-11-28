Parceria entre CBJJD e Refrigerante Mineirinho atinge marca histórica (Foto: CBJJD)
Circuito Rio Mineirinho chega aos 20 anos com apoio histórico do Refrigerante Mineirinho
Parceria será ampliada em 2027, ano em que o Circuito Mineirinho promete crescer ainda mais ao redor do Rio de Janeiro; confira
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