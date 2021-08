Dona da melhor campanha, O Brasil venceu todos os jogos e terminou como líder do grupo A. As brasileiras derrotaram a Coréia do Sul por 3x0, a República Dominicana por 3x2, o Japão por 3x0, a Sérvia por 3x1 e a Quênia por 3x0. Nas quartas de final, a seleção encara as atletas do Comitê Olímpico da Rússia.