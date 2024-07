Thiago Almada foi importante em empate da Argentina - AFP

Thiago Almada foi importante em empate da ArgentinaAFP

Publicado 24/07/2024 12:48

Paris - O futebol masculino na Olimpíada de Paris-2024 teve início nesta quarta-feira, com um empate heroico de 2 a 2 entre Argentina e Marrocos em partida válida pelo Grupo B. Após estar perdendo por 2 a 0, o time do técnico Javier Mascherano igualou o marcador no último lance do duelo em que o juiz aplicou incríveis acréscimos de 15 minutos. No final do jogo, torcedores marroquinos invadiram o campo revoltados com a arbitragem. Já pela Chave C, a Espanha fez a sua parte e derrotou o Usbequistão por 2 a 1.

Jogando em Saint-Étienne, o favoritismo dos argentinos começou a ruir ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, El Khannouss recebeu belo passe pelo lado direito da área, chegou à linha de fundo, e cruzou para a conclusão de Rahimi.

Mesmo atuando com jogadores da categoria de Julián Álvarez e Almada, a seleção sul-americana não conseguiu se acertar em campo. E logo no início da segunda etapa, o Marrocos tratou de complicar mais a situação. Akhomach sofreu falta de Soler na área e o juiz marcou a penalidade. Rahimi chutou rasteiro e fez o seu segundo gol no confronto.

A Argentina não demorou a responder, diminuiu o placar, e colocou fogo na partida. Soler apareceu na área inimiga e, após cruzamento da direita, chutou cruzado. Simeone, que começou a partida na reserva, completou na segunda trave para fazer 2 a 1 aos 22 minutos.



A partir daí foi pressão total por parte dos argentinos. Bem postado e com boa atuação do goleiro Munir, o Marrocos se fechou em sua defesa. De forma surpreendente, o juiz deu 15 minutos de acréscimos renovando a esperança dos argentinos de buscar o empate. Na base da pressão, o empate saiu em um lance chorado. Após seguidas tentativas, Medina pegou o rebote de uma bola no travessão e mandou para o fundo das redes para sacramentar o empate de 2 a 2.



No outro confronto do dia, a Espanha foi a primeira equipe a movimentar o placar. Após levantamento na área pelo lado esquerdo, a bola foi desviada no bico da pequena área. Pubill acompanhou o lance e chutou de pé direito para deixar os espanhóis em vantagem, aos 28 minutos.



A igualdade, porém, veio antes do intervalo. Hamraliev foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O atacante Shomurodov foi para a cobrança e, com um chute rasteiro, fez 1 a 1 aos 47 minutos. Na etapa final, porém, os espanhóis garantiram o triunfo de 2 a 1 com um gol de Sérgio Gómez.



As quatro seleções voltam a campo para cumprir a segunda rodada neste sábado. No Grupo B, Argentina tenta a primeira vitória no torneio diante do Iraque enquanto o Marrocos enfrenta a Ucrânia. Na Chave C, a Espanha joga contra a República Dominicana e o Usbequistão encara o Egito.