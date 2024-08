Dora Varella - Franck Fife / AFP

Publicado 06/08/2024 13:18 | Atualizado 06/08/2024 13:24

França - Única representante do Brasil na final do skate park feminino, Dora Varella não conseguiu por pouco a tão sonhada medalha na Olimpíada de Paris. Na tarde desta terça-feira (6), a skatista brasileira fez uma grande prova, mas a nota de 89.14 não foi suficiente para um lugar no pódio devido ao alto nível da competição e a deixou na quarta colocação por apenas três pontos. O ouro ficou com a australiana Arisa Trew, a prata com Cocona Hiraki, do Japão, e o bronze com a britânica Sky Brown.

O skate se despede dos Jogos de Paris nesta quarta-feira (7), com a disputa do park masculino, a partir das 7h30 (de Brasília). Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros serão os representantes do Brasil.

Como foi a disputa

Responsável por abrir a bateria, Dora fez uma ótima primeira volta. Com manobras mais ousados do que as apresentadas na classificatória, a brasileira foi uma das poucas a cravar a rodada inicial, com 85.06.

Após terminar em terceiro na primeira rodada, a brasileira tentou arriscar mais na segunda tentativa para melhorar sua nota. Ela fez grande volta e ficou perto de conseguir isso, mas caiu na última manobra e não conseguiu trocar a pontuação. A nota foi de 77.62.

Em sua última oportunidade, Dora conseguiu fazer uma volta incrível. A brasileira cravou todas as manobras que já havia tentado na rodada anterior e subiu sua pontuação para 89.14, mas não foi o suficiente para um lugar no pódio, já que o nível da competição foi altíssimo.