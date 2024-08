Edival Pontes, o Netinho, foi derrotado nas oitavas de final do taekwondo - AFP

Publicado 08/08/2024 07:13

Paris - Edival Pontes, o Netinho, foi derrotado na estreia no taekwondo na categoria até 68kg. O brasileiro perdeu por 2 a 1 para Zaid Kareem, da Jordânia, nesta quinta-feira (8), no Grand Palais, pelas oitavas de final da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele ainda não está eliminado e pode disputar a repescagem.

Netinho foi dominado pelo jordaniano desde o início do combate. Zaid Kareem saiu na frente do placar com dois chutes no tronco e abriu 5 a 0 após forçar uma punição. O brasileiro descontou com um chute, mas sofreu mais dois golpes no tronco e foi derrotado pela parcial de 9 a 2 no primeiro round.

Já no segundo round, o brasileiro e o jordaniano começaram trocando chutes na cabeça. O placar ficou empatado por 3 a 3, mas nos últimos segundos o brasileiro conseguiu um novo chute na cabeça para abrir vantagem por 6 a 5. Netinho ainda tomou punição, descontando a parcial para 6 a 5.

O combate foi decidido no último round. O jordaniano conseguiu encaixar dois chutes na cabeça e abriu 6 a 0. Netinho respondeu com um golpe na cabeça e descontou a diferença, mas foi golpeado no tronco e não teve mais tempo para reverter a diferença, terminando derrotado por 8 a 3.