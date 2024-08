Maria Clara Pacheco enfrentou a chinesa Zongshi Luo nas quartas de final da categoria até 57kg do taekwondo - AFP

Publicado 08/08/2024 10:16

Paris - Após estrear com vitória, Maria Clara Pacheco foi derrotada pela chinesa Zongshi Luo e foi eliminada nas quartas de final da categoria até 57kg do teakwondo. A brasileira saiu na frente, mas sucumbiu diante da líder do ranking mundial e perdeu de virada por 2 a 1, nesta quinta-feira (8), no Grand Palais, pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Apesar da derrota, Maria Clara Pacheco ainda pode voltar a brigar por medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Para isso, terá que torcer para Zongshi Luo chegar à final da categoria até 57kg para ter a chance de disputar a repescagem.

Maria Clara começou bem, buscando aplicar golpes na chinesa e ficou em vantagem graças a uma punição. A brasileira encontrou dificuldades para atacar e se defendeu muito bem, vencendo o primeiro round pela parcial de 1 a 0. O técnico de Zongshi Luo chegou a pedir a revisão de um possível golpe na cabeça, mas a arbitragem não identificou o toque.

Zongshi Luo reagiu no segundo round, conseguiu encaixar um golpe no tronco da brasileira e venceu por 3 a 2 para empatar o placar. O confronto foi definido no último round. A chinesa, que levava vantagem em altura, golpeou a brasileira duas vezes na cabeça, abriu 6 a 0 e encaminhou a vitória. Nos últimos 30 segundos, Maria Clara tentou diminuir