Henrique Marques foi derrotado nas quartas de final da categoria até 80kg do taekwondo - AFP

Henrique Marques foi derrotado nas quartas de final da categoria até 80kg do taekwondoAFP

Publicado 09/08/2024 10:11

Paris - Henrique Marques parou nas quartas de final da categoria até 80 kg do taekwondo. O brasileiro foi derrotado pelo sul-coreano Geonwoo Seo por 2 a 0, nesta sexta-feira (9), no Grand Palais, e terá que torcer para o adversário chegar à final para disputar a repescagem pela medalha de bronze.

O combate começou equilibrado. No primeiro round do combate, Henrique Marques saiu na frente após aplicar um golpe no tronco, mas Geonwoo Seo reagiu e virou a parcial com dois golpes no tronco. O sul-coreano recebeu duas punições e deixou a vitória escapar nos pontos, mas ganhou no desempate.

O panorama se repetiu no segundo round. Geonwoo Seo aplicou um golpe no tronco do brasileiro e saiu na frente, mas Henrique Marques igualou o placar após forçar duas punições para o adversário. Porém, o sul-coreano venceu por superioridade no critério de desempate e fechou o duelo em 2 a 0.



Henrique Marques precisou superar uma arritmia cardíaca para chegar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Há um ano, o atleta brasileiro passou por uma cirurgia arriscada para corrigir o problema no coração e ficou afastado por meses. Ele retornou as atividades em dezembro do ano passado, quando deu a volta por cima e assegurou a classificação para a competição.