Com Abel como prioridade, Vasco teria ex-treinadores como opções

Rio - Com a saída de Vanderlei Luxemburgo, o Vasco observa o mercado para definir a contratação do seu novo treinador. Com Abel Braga como prioridade, o clube carioca observa o mercado e teria outras opções, caso não consiga contratar o ex-treinador do Cruzeiro.

De acordo com a Fox Sports, os nomes de Dorival Junior e Ricardo Gomes vem sendo ventilados no Cruzmaltino. Os dois treinadores têm histórias marcantes no comando do Vasco. O primeiro conquistou a Série B no clube em 2009 e o segundo a Copa do Brasil em 2011.

Abel Braga é um dos treinadores mais vitoriosos da atualidade, porém, teve um ano de 2019 bem complicado. Ele começou o ano no Flamengo, mas deixou o clube carioca no meio da temporada. Depois ele assumiu o Cruzeiro e não conseguiu evitar o rebaixamento da Raposa, deixando o clube mineiro antes do fim do Brasileiro.