Jogadores revelados do Vasco mostram gratidão em despedida de Luxemburgo

Rio - O técnico Vanderlei Luxemburgo não ficará no Vasco em 2020. Depois dessa decisão, alguns jogadores do elenco homenagearam o treinador em suas redes sociais. Foi o caso dos jovens Bruno Gomes, Gabriel Pec e Ricardo Graça, que ganharam mais oportunidades na equipe profissional sob o comando do veterano.



O zagueiro Ricardo se pronunciou através dos stories do Instagram, publicando uma imagem dele com Luxa e escreveu:



"Professor, obrigado por todos os ensinamentos dentro e fora de campo. foi uma honra trabalhar com você, que é um exemplo de profissionalismo e caráter. Boa sorte no seu próximo projeto".



Bruno e Pec publicaram as imagens na mesma rede social. Os dois subiram para a equipe profissional em 2019. O primeiro, inclusive, chegou a conquistar uma vaga no time titular e foi bem. Gabriel Pec deve ter mais oportunidades em 2020, mas terminou o ano em alta.



"Gostaria de agradecer ao professor por tudo que me ensinou nesse últimos meses. Foi um cara que confiou em mim desde os primeiros momentos e me deu a oportunidade para realizar meu grande sonho, que era chegar ao profissional do Vasco. Conviver com ele me fez crescer muito como atleta. Vou levar tudo isso que aprendi para a sequência da minha carreira. Obrigado por tudo! Foi uma honra", disse Bruno Gomes.



"Muito obrigado por tudo, professor! Foi uma honra conviver e aprender com você durante todos esses meses. Obrigado por cada conselhos, por cada bronca, por cada ensinamento, por acreditar e me lançar no profissional. Serei para sempre grato", falou Pec.



Os atletas de mais nome do elenco não chegaram a se pronunciar após a saída do treinador. Luxemburgo está na mira do Palmeiras, enquanto o Vasco deve se reunir com Abel Braga na próxima segunda-feira.