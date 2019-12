Rio - O goleiro Jordi deve ser jogador do Ceará em 2020. O jogador de 26 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo CSA e tem contrato com o Vasco até 2021, é um pedido de Argel Fucks, treinador do Vozão. O vínculo será por empréstimo até o fim da próxima temporada.



Jordi e Argel trabalharam juntos no clube alagoano entre julho em novembro do ano passado, antes do técnico gaúcho, de 45 anos, comandar o Alvinegro cearense nas três últimas rodadas do Brasileirão 2019.



O desejo por um novo empréstimo com duração de um ano é do goleiro e do Vasco. Com uma boa temporada no CSA, Jordi tinha o desejo de atuar mais vezes e no clube carioca seria, no primeiro momento, reserva de Fernando Miguel. Sidão, atual segunda opção, ainda não tem a continuidade definida na Colina. Alexander, da base, também disputa uma vaga.



O Cruz-Maltino recebeu algumas sondagens pelo goleiro, inclusive enquanto o Brasileirão ainda acontecia. Isso porque no período que esteve no time alagoano, Jordi se envolveu em uma polêmica reclamando de falta de almoço e de talheres no centro de treinamento. A diretoria pensou em negociá-lo, mas, no fim, o goleiro pediu desculpas e foi perdoado.



Pelo CSA, Jordi disputou 29 jogos no ano passado e sofreu 41 gols. O jogador foi um dos poucos destaques da equipe rebaixada para a Série B do Brasileirão 2020.