Vasco acerta com o atacante de 17 anos para a base

Rio - Enquanto se movimenta na montagem da equipe profissional, o Vasco também age para reforçar o time sub-20. O atacante Lucas Berchieri assinou contrato de um ano com o clube de São Januário nesta terça-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo site Globoesporte.com, e confirmada pelo LANCE!.



Lucas, de 17 anos, atuava no Joinville, que segue com 30% dos direitos econômicos do jogador. O Cruz-Maltino. Ele atua prioritariamente pelas pontas, mas também pode jogar como centroavante.



A geração do time de juniores do Vasco acaba de ser vice-campeã da Copa RS, e se prepara para a disputa da Copa São Paulo da categoria. Como o prazo de inscrição para a principal competição sub-20 já está encerrado, ele fica à disposição para as demais competições do calendário.