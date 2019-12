Rio - Aos 67 anos, Abel Braga foi apresentado nesta quarta-feira como o novo treinador do Vasco. Esta é a terceira passagem dele pelo Cruzmaltino como treinador. Abel teve um passado importante como jogador do clube carioca nos anos 1970. Na apresentação, ele afirmou que conhece bem o que o torcedor vascaíno deseja.

"O torcedor do Vasco, acima de tudo, quer ver coragem. O que caracteriza o Vasco é o cara, para evitar um gol, cabecear até a trave, por exemplo. Sei bem o que é isso aqui. De reserva, cheguei nesse clube e seis meses depois estava na Seleção e dois meses fui para o PSG. Isso foi o Vasco que me proporcionou e marcou muito. Sei exatamente a filosofia desse clube e o que o torcedor gosta", afirmou.

O treinador explicou as condições em que foi contratado pelo presidente do Vasco, Alexandre Campello. Abel Braga disse ter vontade de encerrar a carreira no Cruzmaltino.

"Ele (Campello) falou mais. Senti um Vasco pacífico a nível político. Sou neto de português e muitos amigos vascaínos. A torcida mostrou a cara e não é brincadeira o que eles fizeram. Não terá loucura aqui. Estou ganhando menos, mas estou com prazer. Vou te pagar, mas não pense que vou te pagar em dia. Ele me disse o que pensa do Vasco. Encerrar a carreira aqui será uma coisa boa. Dar o seguimento ao trabalho do Luxa", disse.