Sede do Vasco é pichada em protesto a possível patrocínio: 'Havan é o c...'; veja foto

Rio - A sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, amanheceu pichada nesta sexta-feira. A ação aconteceu em protesto contra um possível acordo de patrocínio do clube com a empresa Havan.

Sede náutica do Vasco, na Lagoa, amanhece pichada - Reprodução No muro do local, foi possível observar frases como "Havan é o c..." e "Luciano Hang, tire sua cabeça de p... do Vasco", em uma referência ao dono da rede de departamentos.

A revolta de parte dos torcedores com o acerto próximo se dá por conta da relação entre Hang e o Presidente da República, Jair Bolsonaro. O empresário é conhecido por ser um dos maiores apoiadores do atual governo.