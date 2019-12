Após rumores, zagueiro do Vasco posta comunicado nas redes sociais

Rio - No fim de temporada, muitas especulações de jogadores são feitas, o que pode ocorrer um ruído de comunicação. Este é o caso de Oswaldo Henríquez. O zagueiro do Vasco segue em situação indefinida no Cruz-Maltino. O contrato do atleta terminou no dia 15 de dezembro, porém nada ainda foi acertado sobre o seu futuro. Com isso, o jogador utilizou suas redes sociais para fazer um comunicado para esclarecer algumas dúvidas do torcedor vascaíno.



"Quero comunicar ao torcedor vascaíno que algumas notícias que vem saindo em relação a mim não são verdadeiras. Me encontro distanciado da mídia e focado em descansar junto da minha família. Por isso, peço às pessoas que administram as contas, no intuito de divulgar informações tenham conduta correta, verdadeira e que não afete os interesses do clube ou dos jogadores. Minha índole é séria, profissional e de respeito como sempre foi desde que vesti a camisa do Vasco pela primeira vez na intenção e disposição de honrá-la. Quando a informação não é clara, confunde as pessoas e altera a imagem do atleta. Repito que minha entrega é profissional, como sempre foi e segue sincera e dada na melhor intenção de retribuir ao torcedor todo carinho e isso não mudará", escreveu em seu Instagram.



"Por enquanto, me encontro no período de descanso e aproveitando ao máximo a minha família. Qualquer novidade sobre o meu futuro será conhecida através dos canais oficiais, que representam a minha imagem ou o clube em questão. Obrigado sempre. Vasco", complementou.



Recentemente, o colombiano afirmou que ficaria no Vasco caso Vanderlei Luxemburgo também seguisse no clube. No entanto, Abel Braga será o novo comandante e ainda não houve um acerto das partes por conta da questão financeira do clube carioca.