Dono da Havan anuncia que irá patrocinar o Vasco no ano que vem

Rio - O Vasco já conhece o seu patrocinador para a próxima temporada. Nesta terça-feira, véspera de Natal, o dono da Havan, Luciano Hang, anunciou a parceria da empresa e o clube Cruz-Maltino. Ele ratificou que às partes fecharam até 2020. Em apuração do LANCE!, o acordo foi fechado em R$ 2,5 milhões mais R$ 1 milhão por metas alcançadas, podendo chegar, assim, a R$ 3,5 milhões no total. O mandatário da empresa confirmou que o patrocínio será para manga.



"A torcida pediu e nós ouvimos. Está confirmado, Havan e Vasco juntos em 2020. Patrocinar é acreditar. Entre equipes, atletas paraolímpicos e instituições de esporte, a Havan tem mais de 50 patrocínios", escreveu em sua postagem.



O acordo aconteceu em Brusque, Santa Catarina. Campello esteve na reunião e se reuniu com o dono da Havan, Luciano Hang, que publicou uma série de fotos nas redes sociais para falar sobre o encontro no início de dezembro. O empresário Flavio Moreno intermediou a negociação.



Há a possibilidade da Havan aparecer em placas publicitárias do Estádio de São Januário. Além disso, vai estampar as costas da camisa e no calção.



Antes do acordo, a sede náutica do Vasco na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, foi pichada em protesto pelo possível acordo de patrocínio do Cruz-Maltino com a loja de departamentos "Havan". No muro, a frase "Havan é o c...", contendo palavrão, expressou a insatisfação de parte da torcida.



Luciano Hang, de 57 anos, co-fundador e proprietário da rede de lojas, também foi alvo da manifestação. O empresário ficou conhecido pelo apoio declarado ao hoje presidente Jair Bolsonaro durante a corrida eleitoral em 2018.



O LANCE! procurou o Vasco pela assessoria de imprensa, mas não conseguiu contato até a publicação da reportagem.