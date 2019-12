Novo patrocinador causa divergências entre torcedores do Vasco na Web

Rio - O dono das lojas Havan, Luciano Hang, anunciou, nesta terça-feira, o acordo de patrocínio com o Vasco. Pelo Twitter, Luciano apareceu em um vídeo afirmando que será um presente de fim de ano para os vascaínos o acordo. Ainda no Twitter, a união dividiu os torcedores da Colina.



A torcida pediu e nós ouvimos. Está confirmado, Havan e Vasco juntos em 2020. Patrocinar é acreditar. Entre equipes, atletas paraolímpicos e instituições de esporte, a Havan tem mais de 50 patrocínios. Quem aí ficou feliz com a notícia comenta vasco kkkk #VascoDaGama pic.twitter.com/De0w1By0gF — Luciano Hang (@luciano_hang) 24 de dezembro de 2019

Também patrocinador do Athletico, as lojas Havan prometem aumentar o caixa financeiro do clube - ponto que foi muito citado entre os que comentaram na postagem. No entanto, um suposto lado político do dono da empresa foi um ponto muito criticado pelos internautas, que reclamaram da decisão da diretoria do clube carioca.Na postagem, alguns torcedores aproveitaram o espaço para agradecer a negociação entre Vasco e Havan, mas afirmaram: "só querermos o dinheiro".Com menos de uma hora de compartilhamento, o vídeo, que foi divulgado na conta oficial da marca pelo Twitter, contava com mais de 6 mil curtidas e cerca de 2 mil retuítes. Leia mais sobre o patrocínio clicando aqui.