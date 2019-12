Vasco pode ter grande disputa no gol na próxima temporada

Rio - Aos 26 anos de idade, Jordi enfim ganhou a sua primeira grande série de jogos como titular na Série A. Mas não foi com a camisa do Vasco, clube que o revelou. Emprestado ao CSA em 2019, o goleiro iniciou 28 das 38 partidas do clube alagoano no Brasileirão - seu recorde até então era de 9 duelos, em 2015 -, e teve um bom desempenho. De volta ao Cruz-Maltino, o arqueiro deve brigar pela posição com Fernando Miguel, contestado em alguns momentos do ano.



Mesmo atuando em menos de 30 rodadas do Brasileiro, Jordi terminou como o goleiro que mais realizou defesas simples (91) e o 5º no ranking das difíceis (36), segundo dados do Footstats. No total, foram 127 intervenções, volume inferior apenas ao de Tadeu, do Goiás, que precisou fazer 131. O jogador esmeraldino, no entanto, esteve em campo 37 vezes. Já Fernando Miguel precisou trabalhar em 94 oportunidades nos 30 jogos que atuou.



O alto volume de defesas de Jordi, porém, pode se justificar pela fragilidade defensiva do CSA, terceiro time mais vazado na competição e que acabou rebaixado - 18º. Embaixo das traves, os dois tiveram um aproveitamento muito parecido na relação gol sofrido por número de finalizações. Ambos tiveram que pegar a bola no fundo das redes uma vez a cada quatro conclusões certas.



Jordi teve o maior volume de defesas, enquanto que Fernando Miguel sofreu menos gols - em média e quantidade. Os dois, porém, precisaram do mesmo número de chances para serem vazados no campeonato. Uma disputa que promete ser equilibrada em 2020, caso a revelação vascaína realmente permaneça na próxima temporada, já que não atua pelo clube desde 2017, quando disputou apenas quatro jogos.



JORDI NO BRASILEIRÃO 2019

- Dados do Footstats



29 jogos

91 defesas simples

36 defesas difíceis

127 defesas no total

41 gols sofridos

1 gol sofrido a cada 4,09 finalizações certas



FERNANDO MIGUEL NO BRASILEIRÃO 2019

- Dados do Footstats



30 jogos

73 defesas simples

21 defesas difíceis

30 gols sofridos

1 gol sofrido a cada 4,13 finalizações certas