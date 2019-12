Apesar do pedido de Abel Braga, permanência de volante no Vasco é incerta

Rio - Na sua chegada ao Vasco, o treinador Abel Braga revelou que iria pedir a diretoria do clube carioca para manter Richard, volante que pertence ao Corinthians, mas que terminou a última temporada no Cruzmaltino. No entanto, apesar do pedido, a permanência dele na Colina não é certa.

O jogador irá se reapresentar ao Corinthians, que assim como o Vasco, também está de treinador novo. Somente após avaliação de Tiago Nunes sobre o elenco é que o clube carioca saberá se poderá contar com Richard no ano que vem.

Richard e Abel Braga trabalharam no Fluminense em 2017 e 2018. O jogador deixou o Tricolor no fim do ano passado e acertou com o Corinthians. Sem chances em boa parte da temporada, ele acabou emprestado ao Vasco.