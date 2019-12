Marrony mantém sonho olímpico e faz elogios a novo treinador do Vasco

Rio - Um dos destaques do Vasco na temporada, Marrony não foi convocado para a disputa do pré-olímpico com a seleção brasileira sub-23. No entanto, o jogador ainda alimenta sonhos de estar disputando os Jogos de Tóquio, que acontecem no ano que vem.

"Vou seguir trabalhando forte no Vasco. Tenho certeza que se eu continuar o bom trabalho no clube terei chance de ser lembrado no grupo pra Tóquio. Vamos torcer para rapaziada no pré-olímpico. Vai dar tudo certo, se Deus quiser", afirmou em entrevista ao "globoesporte.com".

O jogador também está otimista com o novo treinador do Vasco, Abel Braga. "Abel é um grande treinador. Tem currículo. É um vencedor. Espero que 2020 seja um grande ano pro Vasco e para ele", disse.