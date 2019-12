Vasco se reapresenta no próximo dia 8 e pré-temporada será no Rio

Rio - Diferentemente do que aconteceu em 2019, o Vasco não irá viajar e fará a preparação para a temporada de 2020 no Rio de Janeiro. Com Alberto Valentim, neste ano, a equipe realizou as primeiras atividades em Atibaia, no interior de São Paulo. Este será o primeiro contato do elenco com o técnico Abel Braga.



Com Valentim, o Vasco se hospedou em um hotel luxuoso de Atibaia. No meio do ano, durante a parada para a Copa América e já com Vanderlei Luxemburgo no comando, a equipe foi para Foz do Iguaçu.



Em 2020, o Cruz-Maltino terá pela frente o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. A equipe se reapresenta no dia 8 de janeiro.



A tendência nesse primeiro momento é que as atividades aconteçam no Centro de Treinamento do Almirante, em Vargem Pequena, onde o time já treina normalmente.