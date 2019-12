Dívida salarial dificulta possibilidade de Guarín permanecer no Vasco

Rio - Um dos destaques do Vasco na reta final do Brasileirão, o meia Guarín tem o seu futuro indefinido. O jogador, de 33 anos, estaria chateado com os salários atrasados e impôs colocar em dia as dívidas para negociar sua permanência em São Januário. As informações são do portal "UOL".

Se permanecer no Brasil, o jogador deverá permanecer no Vasco. Neste momento, o jogador está na Colômbia aproveitando os dias de férias. O meia recebeu apenas o proporcional aos seus primeiros dias no clube em outubro. Ainda falta a CLT de novembro, bem como direitos de imagem. O contrato de Guarín se encerra no dia 31.



A imprensa da Colômbia noticiou que o jogador despertou o interesse de Junior Barranquilla e Millionarios. O técnico Abel Braga conta com a manutenção do colombiano para a temporada que vem.