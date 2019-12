Permanência de Richard no Vasco em 2020 fica mais complicada

Rio - O volante Richard, que atuou por empréstimo no Vasco no segundo semestre de 2019, é esperado pelo Corinthians na apresentação do elenco para 2020, dia 6 de janeiro, no CT Joaquim Grava.



Abel Braga, novo técnico do clube carioca, pediu à diretoria que tente manter o volante na próxima temporada. Antes de acertar com o Corinthians, no fim de 2018, Richard foi treinado por Abel no Fluminense. Pelo menos por enquanto, não há acordo para renovação do empréstimo e nem sinalização de que isso vá acontecer.



Richard fez 16 partidas pelo Corinthians antes de ser emprestado ao Vasco, onde conquistou a vaga de titular e atuou 25 vezes. A expectativa é de que ele seja ao menos observado pela comissão técnica de Tiago Nunes nos treinos da pré-temporada - a equipe disputará a Florida Cup, com duelos contra New York City (15/1) e Atlético Nacional (18/1).



A saída de Júnior Urso para o Orlando City (EUA) pode abrir espaço para Richard no elenco, mas o setor também estará reforçado: Camacho, que estava emprestado ao Athletico-PR, retorna a pedido de Tiago Nunes, enquanto o colombiano Victor Cantillo, do Junior Barranquilla (COL), tem negociação avançada para atuar no Timão.



O meia Angelo Araos, que estava na Ponte Preta, e o zagueiro Pedro Henrique, outro que estava no Athletico-PR, são outros que retornam de empréstimo e devem ser aproveitados.