Retorno ao Rio? Teto salarial do Cruzeiro e boa relação com Abel podem levar Dedé de volta ao Vasco em 2020

Outra situação que pode tirar Dedé de BH é o teto salarial que o Cruzeiro quer impor em 2020, de R$ 150 mil para adequar à realidade do clube, em grave crise financeira. O zagueiro, de 31 anos, que ficou dois, dos seis anos de clube fora dos gramados por uma série de lesões nos joelhos, também foi muito criticado pela torcida azul como um dos símbolos da campanha ruim que culminou no rebaixamento da Raposa para a Série B.



O momento de maior polêmica de Dedé em 2019, que ajudou no seu desgaste com o torcedor foi a crítica pública ao então treinador Rogério Ceni pedindo que Thiago Neves fosse mais utilizado na equipe. Outra situação que envolveu o defensor, criando celeuma com o clube foi o vídeo de uma festa de sua esposa em que está dançando, pulando poucos dias depois de ter operado mais uma vez o joelho, ficando de fora do time até o fim do Campeonato Brasileiro.

Esse cenário de incertezas quanto ao seu futuro no clube, o desgaste com a diretoria e a boa relação com Abel Braga, podem criar o ambiente propício para uma negociação. A Primeira informação da possível saída de Dedé foi veiculada pelo Globoesporte.com e apurada pela reportagem do L!.



O staff de Dedé vai conversar com o Cruzeiro, que tem se reunido com diversos representantes dos jogadores do seu elenco para tentar acordos de permanência, ou saídas amigáveis. Dedé tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021.