Fim das dívidas é prioridade

O Vasco inicia o Ano Novo com a expectativa de cumprir a promessa de zerar as dívidas de 2019. Aos jogadores, o clube deve o salário de novembro e o 13º. Com os funcionários, a dívida se acumula desde outubro. A diretoria negocia um empréstimo com o Banco BMG, um dos patrocinadores do clube, para regularizar a pendência nos próximos dias.

Com 16 jogadores em fim de contrato, o Vasco não pretende desperdiçar cartuchos no mercado e negocia a renovação de apenas três jogadores: Henríquez, Guarín e Felipe Ferreira.

O clube anunciou a contratação do atacante argentino Germán Cano, ex-Independiente Medellín-COL, por dois anos e negocia com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, a pedido do técnico Abel Braga. O elenco se apresenta dia 8 para a pré-temporada no CT do Almirante.