Apesar da promessa, Vasco termina o ano com dívidas; Campello explica na Web

Rio - O Vasco vai terminar o ano com salários atrasados. Para os jogadores, o clube deve o mês de novembro de CLT, 13º, além de direitos de imagem, remuneração recebida apenas por alguns atletas. Já com os funcionários, a dívida se estende também para outubro.A promessa, feita ainda com Vanderlei Luxemburgo como técnico, era de que todos entrariam de férias com pelo menos um salário quitado, mas isso não se cumpriu. O prazo foi estendido até o Natal e agora o prometido é pagar até meados de janeiro.Pressionado pela ausência de pagamentos, o presidente Alexandre Campello usou a sua conta no Twitter para explicar os motivos que o fizeram quebrar a promessa. O mandatário vascaíno afirmou que precisou quitar dívidas, evitando assim penhoras futuras."O acordo que fizemos em relação às penhoras e o pagamento de mais de R$ 32 milhões em dívidas consumiram a maior parte dos recebíveis, o que nos obrigou a tentar obter os recursos através de uma operação com o BMG. Mas, em função da necessidade da operação passar pelo Comitê do Banco, a captação será concretizada só em meados de janeiro. Com isso, partimos para outra solução com maior chance de ser concretizada nos próximos dias."Até o momento não há uma data específica para o pagamento dos atrasados. Vale destacar que o mês de dezembro vence somente no dia 20 de janeiro, devido a um acordo do clube com os seus funcionários e jogadores.Por conta dessa indefinição, o Vasco está tendo dificuldades em renovar os contratos de alguns jogadores, como Guarín e Henríquez, que só aceitam negociar após o pagamento das dívidas.Confira os posts do presidente Alexandre Campello: