Vasco acerta empréstimo de jovem goleiro ao Náutico

Rio - O Vasco emprestou o goleiro Halls, de 20 anos, para o Náutico. De acordo com a publicação do site oficial do Timbu, a cessão é válida até dezembro. O LANCE! apurou que, como o vínculo do atleta com o Cruz-Maltino vai até agosto, ele já tem acordo para estender o contrato com o clube de São Januário para além do tempo em que estará no Recife.



Halls foi importante em 2019, especialmente no Campeonato Brasileiro de Juniores, defendendo pênaltis. Como estourou a idade para a categoria, passaria a brigar por espaço com Fernando Miguel, atual titular, Jordi, que volta de empréstimo, Gabriel Félix, que também esteve cedido, e Alexander, também jovem revelado em São Januário.



No Náutico, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro após o título da Série C, Halls terá a concorrência do recém-contratado Marcão, além de Renan, Aílton e Jefferson.