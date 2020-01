Atual vice-campeão, Vasco aposta em elenco mais experiente em busca do título da Copinha

A sede do Cruz-Maltino na primeira fase é Itapira, no interior paulista, e os adversários, além do time paraense (que já foi rival na primeira fase no último ano), são o anfitrião Itapirense e o Jacuipense, da Bahia. O time de São Januário chega para a competição credenciado pela campanha que resultou na segunda colocação na Copa RS disputada em dezembro.



O treinador é Alexandre Grasseli, contratado no final de novembro após a saída de Marcos Valadares. Foi ele o comandante da equipe no torneio disputado no Rio Grande do Sul. E terá grupo parecido. O meia MT e o atacante Imperiano, por exemplo, estão lesionados.



Mas há outros nomes mais conhecidos da torcida no grupo. Os laterais Nathan e Riquelme já despertaram interesse europeu; o zagueiro Miranda já disputou duas partidas pela equipe principal e, na Copa RS, converteu um pênalti e desabafou contra injúria racial sofrida - posteriormente, prestou queixa em delegacia; o volante Caio Lopes formou dupla com Bruno Gomes no meio-campo cruz-maltino da Copinha-2019.



O ataque tem Vinícius, um dos jovens valorizados por Vanderlei Luxemburgo durante a última temporada. Este, porém, não chegou a entrar em campo. E o técnico Alexandre Grasseli tem mostra otimismo em relação à campanha.



"A expectativa é a melhor possível. Temos um elenco qualificado e experiente. Haja visto que muitos disputaram a competição em 2019. Na Copa RS, o grupo amadureceu, foram jogos de grande nível técnico e exigência. São fatores determinantes para os jogadores irem se desenvolvendo", afirmou Grasseli em entrevista à Rádio Tupi. Mas pregou atenção:



"Na Copa São Paulo, tem que ter todo cuidado, principalmente na primeira fase. Há algumas equipes que, muitas vezes, não têm expressão nacional. A ideia é a gente evoluir ao longo da competição e chegar na final", completou.



Confira a lista dos jogadores que viajaram para a disputa da Copa São Paulo:



1 - Gomes (goleiro)

12 - Fintelman (goleiro)

13 - Menezes (zagueiro)

4 - Miranda (zagueiro)

3 - Vitor (zagueiro)

2 - Nathan (lateral-direito)

6 - Riquelme (lateral-esquerdo)

10 - Caio Lopes (volante)

8 - Juninho (volante)

15 - Rodrigo Santos (volante)

5 - Weverton (volante)

9 - Laranjeira (meia)

16 - Róger (meia)

14 - Arthur (atacante)

11 - João Pedro (atacante)

18 - Luan (atacante)

7 - Vinícius (atacante)

17 - Figueiredo (centroavante)