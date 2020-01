Sem renovar com o Vasco, jogador assina com clube do Oriente Médio

Bruno nunca esteve nos planos do então treinador do Cruz-Maltino, Vanderlei Luxemburgo, e já antes de Abel Braga ser contratado para a temporada 2020, o clube já havia definido não estender o vínculo do meio-campista. Agora no Oriente Médio, ele firmou compromisso por três temporadas.



"Espero ajudar o clube a ser campeão das competições que jogar e estar apto para, quando retornar o torneio (20 de janeiro), poder jogar. Tive algumas oportunidades no fim de 2018, acredito que até fui bem em alguns jogos, mas acabei tendo uma lesão no tornozelo que atrapalhou minha sequência no profissional", avaliou Bruno Ritter.