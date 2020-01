Volante do Grêmio estaria na mira do Vasco para a temporada 2020

Rio Grande do Sul - Depois das chegadas do técnico Abel Braga e do atacante Germán Cano, outro reforço pode pintar no Vasco para a temporada de 2020. De acordo com o site 'Gaúcha ZH', o volante Michel, do Grêmio, entrou na mira do clube carioca.



Ainda conforme o informado pelo veículo, o Vasco ainda não realizou uma proposta pelo atleta. Abel precisa de jogadores para a posição, vide a saída de Richard, que retornou de empréstimo para o Corinthians, e a possível saída de Guarín, que ainda não renovou contrato.



No entanto, o Vasco terá de se esforçar caso queira tirar o jogador do Tricolor. Para a posição de volante, o Grêmio conta apenas com Michel, os jovens Darlan e Frizzo, além do recém-contratado Lucas Silva. Figurinhas carimbadas no meio-campo do time gaúcho, Maicon passará por uma cirurgia no joelho esquerdo, enquanto Matheus Henrique disputará o Pré-Olímpico com a seleção brasileira, na Colômbia.



Revelado pelo Porto Alegre, Michel passou por Madureira, Guarani-SC, Camboriú, Novorizontino e Atlético Goianiense, onde se destacou, antes de ser contratado pelo Grêmio. Aos 29 anos, o atleta vai para sua quarta temporada no clube gaúcho, onde soma 113 jogos, oito gols, dois Campeonatos Gaúchos, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.