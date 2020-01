Vasco está impedido de registrar reforços por conta de dívida com ex-atacante do clube

Rio - O Vasco terá que entrar em acordo com a Justiça caso queira contar com seus reforços em 2020. De acordo com o "UOL", por falta de pagamentos referente a um acordo de dívida de R$ 1 milhão com o atacante Jorge Henrique, o clube está impedido por decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) de registrar reforços por seis meses. O clube ainda pode recorrer.

O acordo com o atacante foi feito em julho de 2018, ainda na gestão de Eurico Miranda. Desde então, o clube passou a descumpri-lo e foi alertado diversas vezes pela Justiça antes da decisão.

Até o momento, o único reforço do Cruzmaltino para 2020 é o atacante Germán Cano, que desembarcou na noite da última segunda-feira no Rio. No entanto, para t~e-lo em campo, o Vasco terá que buscar um acordo judicial.