Na busca por manter Guarín, Vasco pode ganhar a concorrência do futebol árabe

Rio - Um dos titulares do Vasco com o futuro indefinido, Fredy Guarín pode atuar no futebol árabe. De acordo com a rádio portuguesa Renascença, o Al-Jazira, dos Emitados Árabes, teria feito uma oferta para contar com o experiente volante.

O colombiano, de 33 anos, chegou ao clube carioca no fim do ano passado e rapidamente ganhou a vaga de titular. O contrato do jogador foi curto e o Vasco tenta mantê-lo. No entanto, dívidas salarias dificultam a renovação do vínculo do jogador com o Cruzmaltino.

Em 12 partidas pelo Vasco, todas pelo Brasileirão, Guarín teve um bom rendimento, tendo marcado inclusive três gols pela equipe carioca.