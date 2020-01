Clima quente! Vasco emite nota com guia de pagamento após cobrança de Edmundo

Rio - Durante o programa Expediente Futebol, da Fox Sports, na noite da última segunda-feira, o ex-jogador e comentarista Edmundo desmentiu a diretoria do Vasco dizendo que ainda não recebeu o valor que Justiça havia determinado. Na tarde desta terça-feira, o clube emitiu uma nota oficial esclarecendo a situação. Confira na íntegra:

Nesta segunda-feira (06/01), o ex-jogador Edmundo Alves de Souza Neto mais uma vez usou o espaço que lhe é concedido pela Fox Sports para atacar o Club de Regatas Vasco da Gama e ludibriar seus milhões de torcedores. Reconhecidamente ligado a um grupo de oposição à Diretoria Administrativa do Clube, Edmundo escolheu o caminho da política rasteira ao se referir ao acordo feito com o Vasco na Justiça. A atual Diretoria tem feito enorme esforço para renegociar e quitar os passivos do Clube. Assim foi no caso do ex-atleta Edmundo – diga-se, o único entre todos os credores que penhoravam R$ 32 milhões dos cofres do Clube a não aceitar um desconto; a Diretoria cumpriu o seu dever, honrando o compromisso. Qualquer narrativa que desconsidere este fato carece de honestidade e boa fé.



Por ser, inegavelmente, um dos maiores ídolos da história do Vasco e, sobretudo, por esta condição, Edmundo deveria ter um maior apreço à verdade ao se referir ao Clube. Tivesse qualquer dúvida, bastaria que o ex-jogador e agora formador de opinião pedisse ao seu advogado – que é, aliás, presidente de um clube rival – para entrar em contato com o Vasco, antes de ir à televisão desrespeitar não apenas o torcedor vascaíno e a Instituição, mas os telespectadores da emissora para a qual trabalha.

Segue a guia de pagamento: