Clube da Série A entra na briga com o Vasco pela contratação do volante Michel

Rio - O Vasco da Gama ganhou um concorrente pela contratação do volante Michel, do Grêmio. De acordo com a 'Fox Sports', o Fortaleza entrou na disputa pelo jogador de 29 anos, que se animou com a proposta do Leão do Pici, principalmente pela oportunidade de trabalhar com o técnico e ex-goleiro Rogério Ceni.



Assim como o Cruz-maltino, o Fortaleza também trabalha com a possibilidade de trazer o atleta por empréstimo até dezembro. Segundo o veículo, Michel gostou do oferecido pela diretoria do clube cearense e agora aguarda a liberação do Grêmio. A divisão do salário deve ser outro ponto a ser discutido entre as equipes.



Revelado pelo São Cristóvão-RJ, Michel passou por Madureira, Guarani-SC, Camboriú, Novorizontino e Atlético Goianiense, onde se destacou, antes de ser contratado pelo Grêmio. Aos 29 anos, o atleta vai para sua quarta temporada no clube gaúcho, onde soma 113 jogos, oito gols, dois Campeonatos Gaúchos, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.