Guarín dá preferência ao Vasco, mas impõe condição para renovar com o clube carioca

Rio - Na mira de clubes do exterior, o meio-campista Fredy Guarín, do Vasco, tem o desejo de permanecer no clube carioca. De acordo com a 'FOX Sports', o colombiano dará preferência ao Vasco em caso de proposta de outros clubes. No entanto, o atleta impôs uma condição para renovar pelo Cruz-maltino referente aos salários atrasados.



Conforme informado pelo portal, Guarín quer que o Vasco acerte ao menos os vencimentos de novembro. Quitado esse pagamento, o clube carioca teria um caminho mais fácil para renovar com o colombiano. Aos 33 anos, o meio-campista estava atuando no Shanghain Shenhua antes de acertar com o Vasco, onde atuou por 12 jogos e marcou três gols.



No início da semana, a imprensa europeia noticiou um interesse do Al-Jazira, dos Emirados Árabes em Guarín. No entanto, a oferta teria sido recusado pelo volante. O elenco Cruz-maltino se reapresentou na última terça-feira, mas Guarín, que não tem mais vínculo com a equipe, não apareceu em São Januário.