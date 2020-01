Presidente do Vasco se reúne com jogadores para tratar de salários atrasados

Rio - Um dia após a reapresentação do elenco, o Vasco vive o seu primeiro momento de tensão na temporada. O presidente do clube carioca, Alexandre Campello, teve uma conversa com o elenco para abordar o atraso salarial. As informações são do portal "UOL".

Os atletas demonstraram insatisfação com os problemas financeiros do Cruzmaltino. Abel Braga, novo treinador do Vasco, revelou que a conversa com o presidente foi dividido em duas partes, e que só participou da primeira, quando foi feita uma apresentação da temporada.

"A apresentação do grupo de trabalho para os jogadores aconteceu hoje. Eu já havia tido uma reunião de rotina com a minha equipe antes. Ele (Campello) explicou a todo momento as situações, as notícias que surgem e em que pé estão as coisas. E isso é legal. Aqui não vamos esconder nada. É agir com a verdade. Então foi muito bom, todo mundo muito focado", afirmou.

Atualmente o Vasco ainda deve novembro (2019), 13º e férias. Dezembro, extraoficialmente, não é considerado em atraso ainda por conta de um acordo interno que estabelece o dia 20 como limite.