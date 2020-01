Negociação entre Dedé e Vasco estaria em estágio avançado

Rio - Os termos devem ser finalizados nos próximos dias. Mas o zagueiro Dedé tem negociação avançada para defender o Vasco na temporada que está para começar. Vinculado ao Cruzeiro, ele teve reunião na última terça-feira com o clube mineiro para avaliar o futuro e recebeu o sinal verde para conversar com outras equipes. Da parte do Cruz-Maltino está praticamente tudo certo.



A Raposa está na Série B, com teto salarial de cerca de um quarto dos atuais vencimentos do defensor e com dívidas junto ao atleta. Por sua vez, Dedé afirmou, no início das conversas, que se movimentaria na intenção de tentar defender o Vasco novamente.



O que pode complicar o namoro são sondagens de outros clubes com poderio financeiro maior. Atualmente, o Vasco atravessa problemas para manter os salários em dia e tem pouco investimento para reforços de peso.



Embora o negócio esteja avançado, o modelo no qual ele deve se confirmar ainda é um mistério. Se haverá rescisão ou se o jogador será emprestado. Fato é que a parte dos vencimentos paga pelo Vasco não chegaria ao total atual do zagueiro de 31 anos. Há a possibilidade, inclusive, de atuais patrocinadores do clube ajudarem na composição salarial do atleta.



O presidente do Vasco, Alexandre Campello, e o diretor executivo de futebol, André Mazzuco, monopolizam o lado vascaíno da negociação e a tratam com absoluto sigilo.



Revelado pelo Volta Redonda, Dedé atuou no Vasco de 2009 a 2013, quando foi vendido para o Cruzeiro. Em São Januário, foi campeão da Copa do Brasil de 2011, chegou à Seleção Brasileira e se tornou ídolo da torcida.