Diretoria do Vasco está otimista por acertos com Dedé e Guarín

Rio - Depois de contratar o argentino Germán Cano, o Vasco tem dificuldade para trazer novos reforços para 2020, mas a diretoria trabalha vê com otimismo as tratativas pela chegada do zagueiro Dedé, do Cruzeiro, e pela permanência do volante Fredy Guarín. O colombiano, porém, quer receber os salários atrasados para prosseguir com a negociação.

A intenção do Cruzmaltino é acertar com o Cruzeiro o empréstimo de Dedé até o fim de 2020, pagando apenas 50% do salário do jogador, enquanto o clube mineiro arcaria com o restante. Devido aos altos vencimentos do zagueiro, a Raposa pretende emprestá-lo para aliviar a folha salarial, já que vive também vive uma crise financeira e disputará a Série B do Brasileiro.

Já o volante Guarín, que está bem adaptado ao Rio de Janeiro e vê a permanência com bons olhos, aguarda apenas o pagamento dos salários atrasados (referente a novembro e 13º) para avançar com as conversas. Uma fonte ligada ao clube arriscou dizer que as chances do colombiano permanecer são de 90%.