Trio do Vasco é informado que não fazem parte dos planos para temporada

Rio - Os jogadores Bruno César, Cláudio Winck e Rafael Galhardo não farão parte do planejamento do Vasco para esta temporada. Ainda que tenham sido reapresentados e até iniciado os treinamentos com o elenco, os atletas foram avisados que não disputarão o Campeonato Estadual pelo clube e que estão liberados para procurarem outra equipe. As informações são do jornalista Fábio Azevedo.

O trio participou normalmente do treino desta sexta-feira, no CT do Almirante. Porém, após a notícia os jogadores treinarão separados e em horários diferentes em que Abel Braga iniciar as atividades.

Na temporada passada, Bruno César, que tem contrato até o fim deste ano, vinha sendo pouco aproveitado. Cláudio Winck também tem contrato com o clube até o fim de dezembro. Já Rafael Galhardo, que estava emprestado ao Grêmio, tem vinculo com o clube até 2021.