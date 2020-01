Vice-presidente de finanças do Vasco pede desligamento do cargo por motivo pessoal

Rio - Vice-presidente de finanças do Vasco, João Marcos Amorim pediu exoneração do cargo nesta sexta-feira. De acordo com o 'Globoesporte.com', a saída se deu por um motivo pessoal. Ainda conforme informado pelo portal, o Conselho Diretor do clube ainda pode perder o vice-presidente da controladoria, Adriano Mendes.



João Marcos era integrante do grupo político 'Cruzada Vascaína', que ainda tem João Ernesto Ferreira na diretoria do clube, como vice-presidente de relações especializadas. Mesmo com a saída de João Marcos, o grupo segue apoiando a gestão Campello. Membro do grupo 'Desenvolve Vasco', Adriano Mendes é o braço-direito do presidente do clube.